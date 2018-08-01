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Koreli grafik tasarım sanatçıları Ankara'da sergi açtı

Kore Kültür Merkezi'nin Ankara'da açtığı Kore Grafik Tasarım Sergisi sanatseverlerle buluştu.

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Koreli grafik tasarım sanatçıları Ankarada sergi açtı

Koreli sanatçılar, Byoungil Sun, Mijung Lee ve Sujin Yun'ın eserlerinin yer aldığı, Kore kültürünü ve manevi değerlerini tanıtmayı amaçlayan Kore Grafik Tasarım Sergisi Kore Kültür Merkezi'nde açıldı.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong-woo Cho, Türkiye'ye ilk kez gelen ve sergide büyük emeği bulunan Koreli sanatçılara teşekkür etti.

İki ülke arasında kültürel ve tarihi benzerlikler var

Müsteşar Cho, Türkiye ile Kore arasındaki coğrafi uzaklığa rağmen iki ülke arasında kültürel ve tarihi benzerlikler bulunduğunu belirtti.

"Türkiye ve Kore arasında kökleri geçmişe dayanan bir kardeşlik bağı var. Günümüzde de ikili ilişkiler daha iyiye gidiyor." 

Kültürel faaliyetlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynadığını ifade eden Cho, açılışı yapılan serginin iki ülkenin alanında uzman sanatçılarını bir araya getireceğini söyledi.

Sergiye katkıda bulunan üç sanatçıyı temsilen konuşan Byoungil Sun da Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 61. yılında böyle bir sergiyi açmaktan büyük mutluluk duyduğunu, bu vesileyle Kore'nin grafik sanatını tanıtmak istediklerini ifade etti.

Sergide 35 eser yer alıyor

Sun, sergideki 35 eserin, Kore'nin kimliğini ve manevi kültürünü yansıttığını, bu eserlerin dünyaki sosyal sorunları temel aldığını sözlerine ekledi.

Kore Grafik Tasarım Sergisi, 15 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA  

Etiketler: kore, sergi, grafik tasarım
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