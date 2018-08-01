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Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş için özel pul bastırdı

Kırşehir Belediyesi, "2. Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali" için özel pul bastırdı.

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Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş için özel pul bastırdı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ankara Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi'nin organize ettiği, "2. Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali" anısına ve posta hizmetlerinde kullanılmak üzere PTT işbirliği ile özel tasarlanmış pul bastırdı.

PTT Başmüdürlüğü, festivalin tanıtımına katkı sağlaması hedeflenen pulları  Kırşehir Belediyesi'ne teslim etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediyenin posta hizmetlerinde kullanılmak üzere özel tasarlanmış ve Kırşehir Belediyesi logolu posta pulunun önemine değindi.

"Bu yıl 2'ncisini düzenleyeceğimiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali anısında büyük ozan Neşet Ertaş’ın da resminin bulunduğu bir pul basımı gerçekleştirdik. Belediye olarak gönderdiğimiz mektup, tebrik kartlarında ve diğer posta işlerinde bastırdığımız pulları kullanacağız. Festivalimizin tanıtımına da katkısı olacağını düşündüğümüz pulların basımında emeği geçen PTT yetkililerine teşekkür ediyorum."

Festival 3-4-5 Ağustos 2018 tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: DHA

Etiketler: neşet ertaş, pul, Kültür sanat festivali, Kırşehir
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