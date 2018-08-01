Antep savunmasının dört mevsimi müzede yaşatılacak

Anadolu'da milli mücadelenin meşalesini yakan Anteplilerin sergilediği kahramanlığı ölümsüzleştirecek, milli mücadele ruhunu geleceğe taşıyacak Panorama 25 Aralık Müzesi'nin kaba inşaatı tamamlandı.

Antep savunmasının 12 metre yüksekliğinde, 120 metre uzunluğunda panaromik yağlı boya resimlerle anlatılacağı müzede ayrıca diorama ve sosyal donatılardan oluşan bölümler yer alacak.

Gaziantep'in yaşadığı zulmün ve gösterdiği kahramanlığın sergilemesinin yanı sıra sanatsal bir değere sahip olması hedeflenen panoramanın içi, yağlı boya tekniğiyle yapılacak. 12 dönüm üzerinde kurulacak müzenin, kademeli geçişlerle bin 133 metrekare maket alanı, 32 metre çapıyla adeta o günleri yaşatması hedefleniyor.

Panoramaya giriş, Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda da etkili bir rol üstlendiği mağara ve livaslarla sağlanacak ve panoramaya ulaşana dek, hazırlık bölümüyle görsel ve işitsel anlatım teknikleriyle panorama sahnesine hazırlayacak.

Ünlü Rus ressam Aleksander Samsonov tarafından Panorama 25 Aralık Müzesi'nde yer alacak yağlı boya görsellerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Müze, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü olan 25 Aralık 2018’de tamamlanacak.

Dört mevsim aynı tabloda yansıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, müzenin bölge ve kent için bir ilk olacağını söyledi.

Müzede panoramik gösterimin yanı sıra o döneme ait doğru bilgilere ulaşılması amacıyla bir enstitü de bulunacağını belirten Gürsel, amaçlarının Antep savunmasını tarafsız bir şekilde dünyaya anlatmak olduğunu ifade etti.

Gürsel, söz konusu müzenin diğer panorama müzelerinden farklı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Panoramik bölüm 120 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde olacak. Buradaki panoramaları dünyadakilerden ayıran iki önemli faktör var. Birincisi panoramayı izlerken gezilebilecek bir maket alanı bulunuyor.

Yani o dönemde savaşı yaşayan Antep şehrinin içerisinden, sokaklarından ve belki de evlerin içerisinden geçerek izleyeceğimiz 360 derecelik bir panoramadan bahsediyoruz. Panoramalarda genellikle bir anı anlatılır. Bizim panoramamızda ise 11 aylık mücadeleyi, 4 mevsim bir arada 120 metre uzunluğunda yağlı boya resim üzerinde anlatmaya çalışacağız."

Gürsel, müzenin girişinden çıkışına kadar ziyaretçilerin hiçbir bölümde çakışmayacak şekilde tasarlandığını ve bu konuda da farklılık gösterdiklerini belirtti.

Müzenin batı kısmında Antep savunmasına katkıda bulunanlar ile gazi ve şehit olanlar için bir anıt tasarladıklarını dile getiren Gürsel, "Böylelikle gelen ziyaretçilerimiz gösterimi izledikten sonra çıkışta bu anıtla karşılaşacaklar. Bu anıt, ziyaretin son evresi olacak. O anıta bakarak geçmişimizi daha iyi hatırlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: AA