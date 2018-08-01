Portekiz yamaç paraşütleriyle renklendi

15. Avrupa Yamaç Paraşütü Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Portekiz'de, Avrupa'nın en iyi yamaç paraşütçüleri gökyüzünü renklendirdi.

16-28 Temmuz tarihleri arasında, yarışmacılar 8 ayrı kategoride ve 567 kilometrelik mesafede yarıştı.

Yarışmanın kazananları İngiltere'den Theo Ward, Almanya'dan Torsten Siegel, İtalya'dan Bagio Alberto Vigale oldu. Kadın yarışmacılardan birinci Fransa'dan Seiko Fukuoka Naville olurken, ikinciliği Merly Delferriere, üçüncülüğü Yael Margelisch aldı.

Theo Warden harika hissettiğini söyleyerek, "Burada olmak gerçekten güzel. Rekabet harika oldu. Gerçekten burayı seviyorum" dedi.

Kaynak: Reuters