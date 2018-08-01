"Saraybosna'nın Kalbi" Nuri Bilge Ceylan'a verilecek

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 10-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek festivalin organizatörleri, bu yılki "Saraybosna'nın Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nün Nuri Bilge Ceylan'a verileceğini açıkladı.

Organizatörler daha önce "dünyanın en değerli film yazarlarından biri" olarak nitelendirilen Ceylan'ın, festival kapsamındaki şeref programına katılacağını da duyurmuştu.

Bu arada, Ceylan'ın yanı sıra ASA Grup ve Hastor Vakfı kurucusu iş adamı Nijaz Hastor'a da Saraybosna Film Festivali'ne verdiği katkılardan dolayı "Saraybosna'nın Kalbi Ödülünü"nün takdim edileceği açıklandı.

Saraybosna'nın Kalbi Ödülü'ne Saraybosna Film Festivali kapsamında Robert de Niro, Angelina Jolie, Benicio Del Toro, Gael Garcia Bernal, Steve Buscemi, Atom Egoyan, Jafar Panahi, Mike Leigh, Bela Tarr ve Danis Tanovic gibi isimler de layık görülmüştü.

Kaynak: AA