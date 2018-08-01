Devasa eller arasında yürüyüş yolu: Vietnam Altın Köprü

Vietnam'ın dağlarında, devasa bir çift el ve falezlerin üzerinde yürüyüş yolu...

Deniz seviyesinden bin metre yükseklikte olan Altın Köprü, devasa ellerde yürümek isteyenlere eşsiz bir manzara sunuyor.

Sıra dışı tasarımıyla ilgi çeken Altın Köprü, açıldığı günden beri turistlerin ilgisini çekiyor.

Ha Şi Min'de bulunan köprü, iki büyük taş renkli insan eli şeklinde inşa edildi ve ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir tarzda şekillendirildi.

Hanoi'den bölgeye giden Vuong Thuy Linh, bulutların üzerinde yürüyormuş gibi hissettiğini söyledi.

Kaynak: Reuters