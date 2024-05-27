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Kültür-Sanat
TRT Haber 27.05.2024 23:38

Komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek

Komedyen Doğu Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.

Komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Demirkol, Instagram hesabından, yaz boyunca gerçekleştireceği açık hava gösterilerinden elde edeceği geliri Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.

Demirkol, Refah'taki İsrail katliamının ardından #freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile yaptığı paylaşımda, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir.'' ifadelerini kullandı.

Komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek

İsrail Refah'ta katliam yaptı

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemişti.

İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu
İsrail Refah'ta çadır kenti vurdu

İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden olmuş, saldırıda aralarında bebek ve çocukların da olduğu en az 40 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca Filistinli de yaralanmıştı.

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Filistin - İsrail Çatışması
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