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Kültür-Sanat
TRT Haber 27.05.2024 12:02

İstanbul’un saat kuleleri

İstanbul, kültürel ve tarihi geçmişini yansıtan sayısız esere ev sahipliği yapıyor. O eserler arasında, görkemli duruşlarıyla zamanın aynası olan saat kulelerinin yeri bambaşka…

Serhan Sevin
Serhan Sevin

İhtişamlı mimarileriyle görenleri kendine hayran bırakan saat kuleleri, bulundukları şehirlerin en çok dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor.

Saat kültürü dünyada ilk olarak doğu medeniyetlerinde geliştirilmişse de saat kulesi yapma geleneği batı uygarlığında ortaya çıktı.

Saat kulelerinin Anadolu’nun içlerine kadar yayılmasının en önemli sebebi ise II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yıl dönümünde valilere, saat kulesi yapımıyla ilgili göndermiş olduğu fermandı.

Saat kulesi yapımı Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar devam etti. Birçok şehrin meydanına saat kuleleri inşa edildi. İstanbul’da ise günümüzde beş saat kulesi bulunuyor.

Tophane (Nusretiye) Saat Kulesi

Tophane Saat Kulesi, 19. yüzyılın ikinci yarısında Sultan Abdülmecid tarafından yaptırıldı. İstanbul’un ayakta kalan en eski saat kulelerinden biri konumunda. Yukarı doğru kademeli olarak daralan, saatli bölümle beraber dört katlı bir yapıya sahip. Neoklasik tarzdaki tarihi saat kulesi yapıldığı dönemde deniz önüne kadar uzanıyordu. Nusretiye Camii’nin güneybatısında yer alan Tophane Saat Kulesi, Beyoğlu semtindeki Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde yer alıyor.

Dolmabahçe Saat Kulesi

Bezmi Alem Valide Sultan Camii ile Dolmabahçe Sarayı'nın Saltanat Kapısı arasında yer alıyor. 1890-1895 yılları arasında Sultan II. Abdülhamid tarafından yaptırıldı. Saray mimarı Sarkis Balyan tarafından Neobarok ve Ampir tarzında yaptırılan kule 27 metre yüksekliğinde. Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe Saat Kulesi, şehrin simgelerinden biri olarak hala ayakta ve tarih kokan atmosferini korumakta.

Şişli Etfal Hastanesi Saat Kulesi

Sultan II. Abdülhamid tarafından 1899’da yaptırılan saat kulesi, Şişli Etfal Hastanesi’nin bahçesinde yer alıyor. Kule, İtalyan mimar R. d’Aronco’nun projesine göre 1907’de inşa edildi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki kule, kare planlı. Cephelerinde kırmızı tuğla ve beyaz mermerin bir arada kullanıldığı kulenin köşeleri ayrık derzli taş kaplama ile çerçevelenmiş, ortası da tuğla ile örülmüş.

Yıldız Saat Kulesi

Yıldız Sarayı kompleksine ait olan bir saat kulesi. İstanbul Beşiktaş’ta bulunuyor. 1890 yılında yaptırılan saat kulesi, oryantalist ve neogotik karması olan bir özel tasarıma sahip. Köşeleri kırık bir kare plan üzerinde yükselen kule, üç kattan oluşuyor. Üzeri sivri ve dilimli bir kubbe ile örtülü. Saat kulesinin dekoratif çatısı üzerinde bir pusula, zirvesinde ise rüzgar gülü bulunuyor.

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