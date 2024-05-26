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Kültür-Sanat
TRT Haber 26.05.2024 11:43

Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kayaköy, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki mübadelede terk edildi. Bir asırdır Kayaköy'de hiç kimse yaşamıyor; ancak köy her yıl binlerce turist ağırlıyor. Tarihi köy, Osmanlı döneminden kalan taş yapılarıyla ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Burası Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kayaköy. Bir asır önce terk edildi, ıssız kaldı, adı "hayalet köy"e çıktı.

Osmanlı döneminde inşa edilen 700'ün üzerinde taş evin bulunduğu köyde,
bir asırdır tek bir kişi dahi yaşamadı.

Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Kayaköy mübadelede terk edildi. Bu süre zarfında Kayaköy, doğal afetler de atlattı. Bu nedenle evlerin hemen hepsinin çatıları çöktü, yapılar 4 duvar kaldı. Ancak harabeleri ve yalnızlığı Kayaköy'ün güzelliğine gölge düşürmedi. Aksine ona mistik bir hava kattı.

Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy

Sahipsiz kalan köyün misafiri hiç eksik olmuyor. Kayaköy, günümüzde turistlerin gözde gezi rotaları arasında yer alıyor.

UNESCO tarafından 'Dünya Dostluk ve Barış Köyü' ilan edilen Kayaköy'e, yabancı turistlerin de ilgisi yoğun.

Kayaköy'de denizden 400 metre yükseklikteki Afkule Manastırı, Trabzon'daki Sümela'ya benzetiliyor.

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Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy
Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy
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