Muğla'nın hayalet köyü: Kayaköy

Burası Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kayaköy. Bir asır önce terk edildi, ıssız kaldı, adı "hayalet köy"e çıktı.

Osmanlı döneminde inşa edilen 700'ün üzerinde taş evin bulunduğu köyde,

bir asırdır tek bir kişi dahi yaşamadı.

Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Kayaköy mübadelede terk edildi. Bu süre zarfında Kayaköy, doğal afetler de atlattı. Bu nedenle evlerin hemen hepsinin çatıları çöktü, yapılar 4 duvar kaldı. Ancak harabeleri ve yalnızlığı Kayaköy'ün güzelliğine gölge düşürmedi. Aksine ona mistik bir hava kattı.

Sahipsiz kalan köyün misafiri hiç eksik olmuyor. Kayaköy, günümüzde turistlerin gözde gezi rotaları arasında yer alıyor.

UNESCO tarafından 'Dünya Dostluk ve Barış Köyü' ilan edilen Kayaköy'e, yabancı turistlerin de ilgisi yoğun.

Kayaköy'de denizden 400 metre yükseklikteki Afkule Manastırı, Trabzon'daki Sümela'ya benzetiliyor.