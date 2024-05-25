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Kültür-Sanat
TRT Haber 25.05.2024 13:20

Ege'nin saklı güzelliği: Arapapıştı Kanyonu

Aydın, Denizli ve Muğla sınırlarında yer alan Arapapıştı Kanyonu, Ege'nin saklı cenneti olarak anılıyor. Son dönemde Ege'nin en merak edilen yerlerinden olan kanyon, ziyaretçilerine alışılmışın dışında bir tekne yolculuğu vaat ediyor.

Yemyeşil suyu, dimdik yamaçlarıyla görenleri kendine hayran bırakan Arapapıştı Kanyonu antik dönemden kalma yapılarıyla, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu, milyonlarca yıllık jeolojik hareketlerin ve Akçay Nehri'nin yıllar içerisinde aşındırması ile oluştu. Uzunluğu 6 kilometre olan kanyonun yüksekliği 380 metre.

Kanyonda; 2 bin 500 yıllık kaya mezarı, antik kent kalıntıları, bir de kanyonun yamacına gizlenmiş manastır yer alıyor. Arapapıştı Kanyonu, doğal güzelliği ve konumu itibarıyla Ege'nin saklı cenneti olarak anılıyor. 2017'de turizme kazandırılan kanyon, günümüzde Aydın'ın en merak edilen gezi rotaları arasında yer alıyor.

Kanyona, doğa sporları meraklıları ve fotoğrafçılar da ilgi gösteriyor.

Haber: Bahar Toprak
Kamera: Yusuf Beşli - Kurgu: Sacide Demirtaş

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