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Kültür-Sanat
AA 24.05.2024 09:33

Ege Üniversitesi Azerbaycan'da Ege mutfağı'nı tanıttı

Azerbaycan'da, Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Ege mutfağından lezzetlerin tanıtımı yapıldı. Programda, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege Üniversitesi Gastronomi Bölümü eğitmenleri tarafından hazırlanan Ege Bölgesi'ne özgü yemek ve tatlılar ikram edildi.

Ege Üniversitesi Azerbaycan'da Ege mutfağı'nı tanıttı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Bakü'de program düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Bakü Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen programa Büyükelçi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, diplomatik misyon temsilcileri, Azerbaycan'ın sanat ve medya sektörlerinden seçkin isimler katıldı.

Ege Üniversitesi Azerbaycan'da Ege mutfağı'nı tanıttı

Ege Üniversitesi eğitmenleri tarafından hazırlanan Ege'ye özgü yemek ve tatlılar ikram edildi

Programda misafirlere, Ege Üniversitesi Gastronomi Bölümü eğitmenleri tarafından hazırlanan Ege Bölgesi'ne özgü zeytin ve peynirler, tarhana çorbası, fava, mücver, zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyağlı biber dolması, otlu börek, karides güveç, İzmir köfte, incir uyutması, lokum gibi yemek ve tatlılar ikram edildi.

Ege Üniversitesi Azerbaycan'da Ege mutfağı'nı tanıttı

Büyükelçi Bağcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası kapsamında geçen sene Hatay mutfağını tanıttıklarını, bu seneki konseptin ise Ege mutfağından oluştuğunu bildirdi.

Bağcı, "Amacımız, binlerce yıllık geleneği, çoğu toprağa dayalı doğal ürünlerimizi, lezzet coğrafyası Ege'nin yemeklerini tanıtmaktır. Topraktan yetişen her bitkinin değerlendirilerek yemeğe dönüştürüldüğü Ege mutfağının bu yönünü ön plana çıkartıyoruz." dedi.

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Azerbaycan Ege Bölgesi Ege Üniversitesi Gastronomi
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