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Kültür-Sanat
AA 27.05.2024 21:16

Türk mutfağı "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" sergisiyle tanıtılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde hazırlanan "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" sergisinde, Türkiye'nin zengin gastronomi kültürüne ait obje ve el emeği ürünler sergileniyor.

Türk mutfağı "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" sergisiyle tanıtılıyor
[Fotograf: AA]

"Türk Mutfağı Haftası" tanıtım etkinlikleri kapsamında Emine Erdoğan'ın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda açılan sergi, vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

"Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" programının gerçekleştirildiği 22 Mayıs'ta sergiyi ilk olarak Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gezdi.

Türkiye'de ve dış temsilcilikler aracılığıyla tüm dünyada 2022'den itibaren çeşitli etkinliklerle kutlanan hafta kapsamında hazırlanan sergi ile Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünün tüm dünyaya tanıtılması amaçlanıyor.

Ziyaretçileri serginin fuaye alanında, "Her şey bu topraklarda tek bir buğday tanesiyle başladı." sözleriyle başlayan bir video karşılıyor.

Daha sonra, Akdeniz, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri için özel olarak tasarlanan odalara geçiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Her odada, Ankara Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan bölgelere özgü el emeği yöresel ürünler, objeler ile coğrafi güzellikler ve tasarımlara ait maketler bulunuyor. Aynı zamanda her bölümde o yöreye ait lezzetler ekranlara yansıtılarak, bölgelerin mutfak kültürleri ziyaretçilere tanıtılıyor.

Sergide, Akdeniz Bölgesi'nin tanıtıldığı bölümde maket portakal ağacı, Ege Bölgesi'ne ait kısımda Efes Antik Kenti'nin maketi ile enginar motifli yemek takımı, Marmara Bölgesi'nde yer alan Topkapı Sarayı'nın kubbesinin maketi, İç Anadolu Bölgesi'nin tanıtıldığı bölümde ise peribacası ile sıcak hava balonlarının maketleri ön plana çıkıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türk misafirperverliğinin mutfak kültürüne yansımalarının vurgulandığı sergide, aynı zamanda farklı kentlere özgü bakır sunum eşayaları, el emeği motifler ve çini tasarımlar da yer alıyor.

Sergi bir ay boyunca ziyaret edilebilecek

Öte yandan vatandaşlar, Emine Erdoğan'ın himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabını da inceleme imkanı buluyor. Kitapta, 7 bölgeye ait çok sayıda yöresel lezzetin ayrıntılı tarifleri bulunuyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası kapsamında açılan sergi 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

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