Kıras fistan geleneği Hakkari'de sürdürülüyor

Hakkari Yüksekova’da kadınların daha çok düğünlerde giydiği asırlık giysi kıras fistanlar, usta ellerde dikilmeye devam ediyor.

Yüksekova'da terzilik yapan Saniye Şenlik, annesinden öğrendiği terzilik mesleğiyle yörenin "kıras fistan" adı verilen geleneksel kıyafet geleneğini hala sürdürüyor.

Birçok yörede çalıştı

35 yaşındaki Şenlik, çocukken annesinden öğrendiği terzilik mesleğini ilerletip, üretim yapacak bir işletme kurmaya karar verdi.

İşe Şemdinli’de başlayan Şenlik, Irak'ta da iki yıl bu mesleği yaptı.

16 yıl önce Yüksekova'ya yerleşen Şenlik, bir süre farklı terzilerde çalışıp mesleğinde iyi bir yere gelince, çarşı merkezde yöresel kıyafetler üzerine iş yeri açtı.

"Atalarımızdan kalma bir giyim"

Yurt içinin yanı sıra İran, Irak, Hindistan ve Dubai'den getirilen farklı özellikteki kumaşlardan "kıras fistan" diken Şenlik, böylece yöreye ait yüzlerce yıllık geleneğin yaşatılmasını sağlıyor.

16 yıldır terzilik yaptığını söyleyen Şenlik, "Annemden kalan bir meslek. Bu elbiseleri zevkle yapıyorum. Uzun yıllardır bizim kültürümüzde var. Bu geleneği yaşatıyoruz. Atalarımızdan kalma bir giyim. Kendimi bildim bileli bu kıyafetleri hep giyeriz. Çocuklarımız için de dikiyoruz" dedi.

Batı illerden talep çok

Bu geleneğin kuşaktan kuşağa aktarıldığını vurgulayan Şenlik, her yıl farklı modeller çıkarttıklarını söyledi.

Kumaşların daha çok Dubai, İran, Irak ve Hindistan'dan geldiğini söyleyen Şenlik, şöyle konuştu:

"Her tür modeli dikiyoruz. Taşlı, pilekli, kadife, şifon ve saten kumaş var. İçtekine kıras, dıştakine fistan diyorlar. Herkes giyer burada, en çok da düğünlerde. Yaşlı kadınlar ev içinde de giyer. Günlük de kullanılabilen yöresel kıyafetlerimizdir. Yazın hiç boş durmuyoruz. Bazen aldığımız siparişi iki ay sonra teslim edebiliyoruz. Bazen batı illerinden de sipariş alıyoruz."

“Bir sezonda 3 bine yakın takım çıkartabiliyoruz"

Kıras fistanda da zamanla beğenilerin değiştiğinden bahseden Şenlik, şunları söyledi:

"Eskiden kumaşlar daha sade, dikimi daha kolaydı. Şimdiki modeller hep taşlı, boncuklu. Dikmek çok zor oluyor. Eskiden günde 6-7 takım çıkartıyorduk, şimdi ise 2-3 takım çıkarabiliyoruz çünkü çok taşlı ve işlemeli. Bu işte kesim kısmı çok zor. Önemli olan da kesimdir. Kesimi güzel olursa kıyafet de güzel çıkıyor. Yöresel kıyafetlere yoğun ilgi var. Bir sezonda 3 bine yakın takım çıkartabiliyoruz."

Kaynak: AA