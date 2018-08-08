Tarihi Odunpazarı’nda restorasyon çalışmaları devam ediyor

Eskişehir Odunpazarı Kentsel Sit Alanı içinde yer alan Dedelek, Mumcu ve Hatipler Sokak'taki 28 yapıda dış cephe restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

Yetkililer, Odunpazarı Belediyesi’nin Odunpazarı Kentsel Sit Alanı'nın dokusunu kurtarmak ve kültür turizmine kazandırmak amacıyla sokak sağlıklaştırma projesi çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

"Sokak iyileştirme projesiyle turizm potansiyeli artacak"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde başlattığı Sokak Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili şunları anlattı:

"Odunpazarılı hemşehrilerimizin daha sağlam, sağlıklı ve estetik evlerde yaşamalarını istiyoruz. Bunun için de Odunpazarı Belediyesi olarak Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde Sokak İyileştirme Projesi başlattık. Bu proje ile hem tarihi mimarimizi ayakta tutup, turizm potansiyelini arttırmak için çabalıyoruz, hem de burada oturan dar gelirli hemşehrilerimizin daha sağlıklı evlerde oturmalarına imkan sağlamış oluyoruz. Projemizde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA