Van'daki Urartu kazıları tarihe ışık tutuyor

Ayanis Kalesi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ayanis Kalesi Kazı Başkanı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, bölgede yürütülen kazı çalışmalarının bilim ve turizm açısından önem taşıdığını söyledi.

Yerel yönetimlerin de çalışmaların içinde yer alması gerektiğini vurgulayan Işıklı, şunları belirtti:

"İşimiz gerçekten zor. Yaklaşık 2 ay tozun toprağın içinde çalışmayı gerektiriyor. Çok az bütçe ve büyük özveriyle bu işler yapılıyor. Bize verilen destekler işimizi daha iyi yapmamızı sağlıyor. Yapılan çalışmaları uluslararası arenaya taşıyacak bir organizasyona ihtiyacımız var.

Urartu'nun başkentinde böyle bir çalıştayın yapılması çok anlamlı olacaktır. Gelecek sene inşallah yerli ve yabancı yüzlerce kişiyi ağırlayarak Urartu çalıştayını yapmayı planlıyoruz."

Çavuştepe Kalesi Kazı Başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu da 250 yıl Urartular'a başkentlik yapmış Van'daki 3 merkezde kazı yapıldığını anlattı.

Birçok hayvan kalıntısına rastlandı

"İğne ile kuyu kazarak" bazı eserleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Çavuştepe'de yaklaşık 13 kızıl geyik kalıntısı bulduk. Bu, aslında eskiden buradaki hayvan çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Hatta türleri yok olmuş birçok hayvan kalıntısına rastladık.

Bir diğer önemli özellik ise Çavuştepe Kalesi'nin Urartular'ın en güçlü olduğu döneme tekabül ediyor. 2. Sardur döneminde Gürpınar Ovası'nda kurulan bir kale. Sur duvarları bütünüyle ortaya çıkarılmış durumda."

Van Kalesi Kazı Başkanı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar, kalede yürütülen çalışmalarda Urartu Krallığı ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldığını ifade etti.

"Anadolu için inanılmaz kazılar"

Van'da 1950'li yıllarından bu yana kazıların sürdürüldüğünün altını çizen Konyar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oldukça heyecan verici gelişmeler oldu. Uluslararası bir Urartu konferansı yapılması planlanıyor. Çünkü Ayanis kazılarının 30'uncu yılı. Urartu kazıları Urartu arkeolojisine son 20 yıldır hem bilimsel hem müzecilik hem de turizm anlamında en büyük katkıyı sağlamış kazılardır.

Bu yüzden 30’uncu yılını büyük bir konferansla taçlandırmak gerekiyor. Çavuştepe de 1960'lı yıllarından bu yana kazılıyor. Bunlar Anadolu için inanılmaz önemli kazılar. Van Kalesi dönem dönem dursa bile yüz yıldan fazladır kazılıyor. Elimizde büyük bir birikim var."

Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmaların inceleyen İl Kültür Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, bölgedeki çalışmalar sonucu geleceğe ışık tutacak eserlerin ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgükçe, yerel yönetimler olarak bilimsel ve kültürel faaliyetleri halka en iyi şekilde sunma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA