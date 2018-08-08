  • 08 AĞUSTOS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.295
    EURO 6.14
  • BIST 96365.06
    ALTIN 206.04
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kapadokya'da müzeleri Temmuz'da 310 bin kişi ziyaret etti

Kapadokya'da müzeleri Temmuz'da 310 bin kişi ziyaret etti

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı müze ve ören yerlerini, geçen ay 309 bin 850 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kapadokyada müzeleri Temmuzda 310 bin kişi ziyaret etti

Nevşehir Valiliği, Temmuz 2018'e ait müze ve ören yeri ziyaretçi sayılarını açıkladı.

309 bin 850 yerli ve yabancı turist

Temmuz'da kentteki müze ve ören yerlerini 309 bin 850 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

En çok ziyaretçi çeken mekanlardan Göreme Açık Hava Müzesi'ni 101 bin 620, Hacıbektaş Veli Müzesi'ni 67 bin 860, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 50 bin 219 kişinin gezdiği bildirildi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre artış var

Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini bir önceki ay 250 bin 960, geçen yılın temmuz ayında ise 264 bin 702 kişi ziyaret etmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: turist, ören yeri, Nevşehir, müze, Kapadokya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER