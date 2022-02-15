Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi Van'da öğrencilerle buluşturuldu
TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi Van'da çocuklarla buluştu. Filmi izleyen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.
Van'da öğrenciler, 2,5 milyon izleyiciye yaklaşarak rekor kıran "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.
Şehit Eren Bülbül ile aynı yaşlarda olan Vanlı öğrenciler filmi izlerken duygusal anlar yaşadı.
Okul Müdürü Tuğba Tuğ, "Bahsi geçen konular bizim bölgemiz. Bu çocukların bu çağlarda Eren'in yaşındayken bu filmi izlemeleri ve buradan bir pay çıkarmaları çok çok önemli. Emniyet Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizle çok keyif alarak izledik" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonundaki filmin gösterimi gün boyunca devam etti.
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