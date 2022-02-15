Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT ortak yapımı "Klondike" filminin Avrupa prömiyeri yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye-Ukrayna ortak yapımı “Klondike” filminin Avrupa prömiyeri yapıldı. TRT'nin yapımcıları arasında olduğu film, 72'nci Uluslararası Berlin Film Festivali Berlinale’de sinema severlerle buluştu.
İlk gösterimi Ocak ayında ABD'de Sundance Film Festivali'nde yapılan "Klondike” filmi, Avrupa izleyicisi ile buluştu.
Ukrayna Devlet Film Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT'nin ortak yapımı olan film, Uluslararası Berlin Film Festivali panorama bölümünde gösterildi.
Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın yaptığı filmde, Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyen hamile bir kadının hikayesi anlatılıyor.
Film, Sundance Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi olmuştu.
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