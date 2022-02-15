İlk gösterimi Ocak ayında ABD'de Sundance Film Festivali'nde yapılan "Klondike” filmi, Avrupa izleyicisi ile buluştu.

Ukrayna Devlet Film Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT'nin ortak yapımı olan film, Uluslararası Berlin Film Festivali panorama bölümünde gösterildi.

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın yaptığı filmde, Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan, köyü ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyen hamile bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Film, Sundance Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi olmuştu.