Karadeniz'in Antalyası Amasra'ya yoğun talep

Bartın'a bağlı Amasra, Kurban Bayramı öncesi otel ve pansiyonların tamamı doldu.

Cenevizliler döneminde yapılan kalesi ile el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da bayram için otel ve pansiyonlarda doluluk yüzde 100'e ulaştı.

"400-500 bin turistin gelmesi bekleniyor"

Merkez nüfusu 6 bin civarında olan ilçeye bayram tatili süresince yaklaşık 400-500 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, "Karadeniz'in Antalyası" olarak anılan ilçenin bayram tatillerinde özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladığını söyledi.

"Kurban Bayramı için 3 bin yatak kapasiteli Amasra'da otel, motel ve tüm konaklama yerleri, bir hafta önceden rezervasyonlarla doldu. Bayram süresince yer bulmak neredeyse imkansız. İlçemiz çok yoğun bir misafir akınına uğruyor. Özellikle rezervasyon yaptırmadan gelecek misafirlerin bu doluluk oranını göz önünde bulundurmalarını ve tedbirli olmalarını istiyoruz.

Amasra, sadece deniz, kum, güneş turizmiyle değil, doğası, doğal yaşamı, insanların köy ürünleriyle buluşabildiği yer olması nedeniyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor."

İlçenin son yıllarda bu sayıyı katladığını ve her geçen yıl da artıracağını anlatan Timur, "Bayram tatili süresince 6 bin nüfuslu ilçemize en az 400-500 bin turistin geleceğini umuyoruz. Belediye olarak tatilcilerin sorunsuz bayram ve tatil geçirebilmeleri için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Bunun yanında misafirlerimizden de çevreye karşı biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, bayram için ilçeye aşırı talep olduğundan bahsederek, otel ve pansiyonların günler öncesinden dolması nedeniyle konaklama talebine cevap veremediklerini söyledi.

Kaynak: AA