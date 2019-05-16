Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Alemli köyünde bir arazide toprağa gömülü lahit bulundu.

Roma döneminden kalma 2 bin 200 yıllık

Gülşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışmanın ardından çıkartılan lahit, incelenmek üzere Nevşehir Müze Müdürlüğü’ne getirildi.

Gülşehir’in Alemli köyünde bulunan Lahit’in Roma döneminden kalma ve 2 bin 200 yıllık olduğu öğrenildi.

Kapadokya’da ikinci kez mermer lahit bulundu

Kapadokya Bölgesinde ilk mermer lahit 1991 yılında bulunmuştu. 28 yıl sonra bölgede bulunan ikinci mermer lahit heyecan yarattı.

Kaynak: İHA