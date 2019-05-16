Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, yağmur yağmasıyla çamurdan temizlenen 10 tonluk kaya parçasının üzerinde görülen kabartmanın "veda sahnesi"ni yansıttığı belirlendi.

El sıkışan kadın ve erkek figürleri

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kahta ilçesine bağlı Tütenocak köyünde yağmur yağışıyla üzerindeki çamurdan temizlenen kayayı gören vatandaşların kendilerine haber verdiğini söyledi.

Köye gittiklerinde üzerinde kadın ve erkek figürlerinin el sıkışır şekilde tasvir edildiği yaklaşık 10 ton ağırlığında bir kaya bulduklarını aktaran Alkan, şunları kaydetti:

"Bu kabartmada tokalaşma sahnesini gözlemlemekteyiz. Büyük ihtimalle ölen eşlerden birisi için veda sahnesi olarak karşımıza çıkıyor. Kabartmadaki giysilere baktığımızda, Roma dönemine ait olduğunu görüyoruz. Tokalaşma sahnesinin bulunduğu kabartmalı taşı, kurul kararının ardından vinç ve tır yardımıyla Adıyaman Müze Müdürlüğüne taşıdık."

Kaynak: AA, DHA