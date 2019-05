Çocuk yaşta gittiği Almanya'da savaş sanatları öğrenmeye ve öğretmeye başlayan Salman Ataş, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisinde "Kaşgarlı Nadir Bey" karakterine hayat veriyor.

Dizide devleti için yumruklarını konuşturuyor

Ataş, "wing tsun"un yanı sıra "chi kung" ve "escrima" gibi sanatlara da ağırlık verirken, eğitimlerinde Türkçe ile beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca dil seçenekleri sunuyor.

Adını, TRT 1'de yayımlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisiyle duyuran Ataş, kendisi konuşmayan ama devleti için yumruklarını konuşturan "Kaşgarlı Nadir Bey" karakterini canlandırıyor.

Savaş ve sağlık sanatlarıyla oyunculuk serüvenini anlatan Ataş, kimliğinde birkaç yaş büyük yazılmış olsa da 1969 doğumlu olduğunu ve 3 yaşında Almanya'ya gittiğini söyledi.

"Amacım burada savaş sanatlarını beyaz perdeye taşımaktı"

Ataş, Almanya'da inşaat mühendisliği eğitimi aldığını belirterek, "13 yaşında savaş sanatlarına başlamıştım, 6 sene önce Türkiye'ye dönüş yaptım. Amacım burada savaş sanatlarını gerçekten doğru bir enerjiyle beyaz perdeye taşımaktı" dedi.

Yaklaşık 23 yıldır Uzak Doğu savaş ve sağlık sanatı ustası olduğunu vurgulayan Ataş, Türkiye'de ilk olarak "wing tsun" sanatıyla ilgili okullar açtığını ve eğitim vermeye başladığını dile getirdi.

"İlk sahnede yönetmen ve oyuncular şaşırdı"

Profesyonel anlamda "Payitaht Abdülhamid"in ilk televizyon projesi olduğunu anlatan Salman Ataş, "Kaşgarlı Nadir Bey'in çok gizemli bir karakteri var. Aslında felsefe ve tasavvufa inanan bir karakter. Hiçbir şey ifade etmeden anında tepki ve karar veren, her şeyi öngören bir karaktere sahip. Çocukları çok seven, haksızlığa asla boyun eğmeyen biri. Hareketleri her zaman doğru yöndedir. Kaşgar Dağı'nda yaşadığı için orada bu sanatı öğrenmiş. Sonra Payitahta geri dönüp, yardımsever olduğundan birilerine yardım etme amacıyla bu yolu seçip yürümeye başlamış" ifadelerini kullandı.

Ataş, dizideki ilk aksiyon sahnesinde yönetmen ve oyuncuların, hareketlerinin hızına şaşırdığını ama daha sonra kamera önü ve kamera arkası ekibin bu duruma alıştığını anlattı.

Kaynak: AA