Türk dili, yaklaşık 12 milyon kilometrekarelik coğrafyada kullanılıyor. Kuzey Buz Denizi’nden başlayıp Hindistan’ın kuzeyine, Çin Halk Cumhuriyeti’nden Avrupa’nın en uç noktasına kadar uzanıyor.

Aynı zamanda, Altay dil ailesinin en büyük kolu. Yaklaşık 220 milyon kişi Türk dilini konuşuyor. Türk dilinin alt dillerinden bazıları şöyle:

"Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmen Türkçesi, Özbek Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Tatar Türkçesi, Uygur Türkçesi."

Türkçenin öğretildiği 87 ülke var

Dünyada 7 binin üzerinde “konuşulan dil” bulunuyor. Bunların içerisinde Türkçe, en çok konuşulan 14. dil.

600 binin üzerinde kelimeyle çok zengin bir dil olan Türkçenin dünya dillerine verdiği sözcük sayısı 11 binin üzerinde.

9 ülkede Türkçe öğretimin yapıldığı üniversite bulunuyor. Bu ülkeler ise şöyle sıralanıyor:

"Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Romanya, Türkmenistan."

En az bir ortaöğretim kurumunda Türkçenin öğretildiği 87 ülke var.

13 Mayıs Türk Dil Bayramı

Türk yazı dilinin tarihi Orhun vadisindeki yazıtlarla başladı. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü “Dîvânü Lugati't-Türk” ise 1072-1074 yılları arasında yazıldı.

Ancak Türkçenin ilk kez resmi dil kabul edildiği tarih ise 13 Mayıs 1277. Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla Türkçe resmi dil ilan edildi. Şimdiyse 13 Mayıs Türk Dil Bayramı olarak kutlanıyor.

Kaynak: TRT Haber