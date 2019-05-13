Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi.

Bu 3 lisenin öğrencileri, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 17 Mayıs'ta anma konseri düzenleyecek.

Koro, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde vatanın bağımsızlığı için cepheye gönüllü giderek şehit düşen vatandaşların kahramanlıklarını türkülerle anlatacak.

Konserde ayrıca, "Daha bir çiçekken" isimli 7 dakikalık İngilizce alt yazılı kısa film gösterimi de yapılacak. Kısa film, Türkiye'deki liselerden gönüllü olarak Balkan, Çanakkale ve 1. Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde savaşan ve Kurtuluş Savaşı'na katılıp şehit ve gazi olan öğretmen ve öğrenciler anısına çekildi.

Hey Onbeşli, Eledim Eledim, Şu Kışlanın Kapısına...

Konserde, "Annem Beni Yetiştirdi", "Hey Onbeşli", "Eledim Eledim", "Mağusa Limanı", "Şu Kışlanın Kapısına", "Ah Bir Ataş Ver" ve "Çanakkale" türküleri ile Michael Jackson'ın "Heal The World" şarkısı seslendirilecek.

Aynı zamanda, Milli Mücadele döneminde öğrencilerini ve öğretmenlerini şehit veren liselerden resim, fotoğraf ve tarihi belgelerin sergilenecek. Konserde, dünya barışına katkı sunmak, Türkiye'nin tanıtımına destek verip, milletler arasında dostluk ve gönül köprüsü kurulması hedefleniyor.

Seslendirilecek 7 türküye ve "Heal The World" şarkısına çekilen video klipler, 24 Şubat itibarıyla tamamlanıp, tanıtım ve duyarlılık oluşturulması adına tüm Türkiye'de yayınlandı.

Konserden sonra bir müzik CD'si hazırlanacak ve buradan elde edilen gelir, Türkiye genelinde şehit veren tüm liselerde okuyan öğrencilere, "Öğrenci ve Öğretmen Şehitleri Bursu" adı altında dağıtılacak.

24 Ekim'de Yeni Zelanda'da, 29 Ekim'de de Avustralya'da bir anma konseri düzenlenmesi de planlanıyor.

"Anma konserimizin çok ses getireceğine inanıyoruz"

Kabataş Erkek Lisesi İngilizce Öğretmeni ve proje koordinatörü Ümit Kurt, konserde türküleri seslendirecek koronun 3 okulun 17 öğrencisinden oluştuğunu anlattı.

"Konserde 8 eser seslendirilecek. Misafirlerin duygulanacağı ve kahramanlık atmosferini yaşayacağı eserleri seçtik. 'Annem Beni Yetiştirdi' eserini, 1915 yılında Çanakkale Cephesinde bizim öğrencilerimiz, 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan gece Anzak siperlerine doğru hücuma geçerken söyledi. 'Eledim Eledim'in acıklı bir hikayesi var. Şehit Aybüke öğretmenimizin seslendirdiği 'Mağusa Limanı' türküsü, içerisinde geçen 'Beni öldürende yoktur din, iman' sözleriyle arkadaşları tarafından tüm Türkiye ile paylaşılmıştı. Bu paylaşımdan sonra bu türkü, şehit Aybüke öğretmenimiz ve tüm öğretmen şehitlerimiz hatırasına söylenecek. Konser sırasında sahnenin arka planında da o döneme ait görüntüleri göstereceğiz. Anma konserimizin çok ses getireceğine inanıyoruz."

"Hayatını kaybeden 18 milyon insanın anısına..."

Kurt, Birinci Dünya Savaşında hayatını kaybeden 18 milyon ve yaralanan 21 milyon insanın anısına ise Michael Jackson'ın "Heal the World" şarkısının seslendirileceğini vurguladı.

Ayrıca, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada'nın devlet başkanları, başbakanları ve meclis başkanları ile Türkiye'deki yabancı misyon şeflerini konsere davet ettiklerini belirtti.

Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar kurulu üyelerini anma konserine davet edeceklerini de söyledi.

Kaynak: AA