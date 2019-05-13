Irak'ta Kerkük kentinin ilk köy kütüphanesi, Büyük Hasar köyünde açıldı.

Kütüphane, köylülerin ve sosyal medyada bir araya gelen yardım gönüllülerinin katkılarıyla oluşturuldu.

Kerkük'ün 20 kilometre kuzeyinde bulunan Büyük Hasar köyünün ortasında inşa edilen kütüphaneden aynı anda 150 genç, öğrenci ya da yetişkin yararlanabiliyor.

Ayrıca kütüphane binasının bahçesinde kurulan onlarca masada da isteyenlere açık havada kitap okuma olanağı sağlanıyor.

4 dilde 3 bin kitap bulunuyor

Özellikle havaların serinlediği akşam saatlerinde kütüphaneye akın eden gençler kitap okumanın yanında yeni arkadaşlıklar edinme ve akranlarıyla faydalı zaman geçirme fırsatı buluyor.

Büyük Hasar köyü kütüphanesi sorumlusu Geşti Hasari, "Kütüphane, büyük ölçüde köy halkının kitap ve maddi bağışlarıyla oluşturuldu" dedi.

Yaz tatilinde de gençlerin kitap okuma alışkanlıklarından uzaklaşmamalarını hedeflediklerini aktaran Hasari, kütüphanede tüm kesimlere hitap eden 4 dilde (Türkçe, Arapça, Kürtçe ve İngilizce) 3 bin kitap bulunduğunu söyledi.

Kitap okuma yarışmaları düzenlenecek

Hasari, ayrıca gençleri teknolojiye olan bağımlılıktan uzaklaştırmak için kitap okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını ve bu kapsamda kitap okuma yarışmaları düzenleyeceklerini söyledi.

"Özellikle kız çocukları buraya gelip kitap okuma alışkanlıklarını sürdürerek yeni ufuklar edinsinler istiyoruz" diyen Hasari, yaz tatilinde satranç ve bilgi yarışmaları da düzenlemeyi planladıklarını anlattı.

Hasari, kütüphanenin geliştirilmesi için özellikle yerel hükümetin katkılarını ve Kerkük Milli Kütüphanesinden kitap desteği beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA