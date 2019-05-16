Beyaz perde’nin kalbi 12 gün boyunca Fransa’nın Cannes şehrinde atacak.

Dünyanın en büyük uluslararası Film Festivali Cannes başladı.

21 film, Altın Palmiye Ödülü için yarışıyor

Bu yıl 72’ncisi düzenlenen festival, Amerikalı yönetmen Jim Jarmush imzalı bir zombi komedisi olan “Ölüler Ölmez” filminin prömiyeriyle başladı.

Festivalde 21 film, Altın Palmiye Ödülü için yarışıyor.

TRT ortak yapımı film de festivalde yarışıyor

TRT'nin ortak yapımcısı olduğu "Burası Cennet Olmalı" filmi ana yarışmada mücadele ediyor. Filistinli sinemacı Elia Süleyman'ın imzasını taşıyan film, Türkiye, Fransa, Almanya ve Kanada ortak yapımı...

Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino’nun merakla beklenen “Bir Zamanlar Hollywood’da” filmi de ilk kez Cannes'da seyirci ile buluşacak.

Festivalin bütçesi 20 milyon euro

Fransa'nın Cannes şehrine festival için on binlerce kişi gidiyor. Festivalin bütçesi ise 20 milyon euro civarında.

Kaynak: TRT Haber