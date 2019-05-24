Türkiye'de en çok özel müzenin bulunduğu İstanbul, yaklaşık 60'ın üzerindeki müze ile ziyaretçilerini karşılıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği İstanbul'daki müzeler, barındırdığı değerler ile tarih ve kültür açısından dünyanın önde gelen müzeleri arasında yer alıyor.

Türkiye'de en çok özel müzenin bulunduğu İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TBMM Milli Saraylar, TSK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve özel müzeler olmak üzere 90'nın üzerinde mekanıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sakıp Sabancı Müzesi

Türkiye'nin ilk büyük bütçeli özel müzeleri arasında gösterilen Sakıp Sabancı Müzesi, Emirgan'daki Atlı Köşk'te 2001'de kuruldu.

İstanbul'un şu ana dek ağırladığı en büyük sergilere de ev sahipliği yapmasıyla bilinen müzede, bugüne kadar Picasso, Rodin, Rembrandt, Anish Kapoor, Sophie Calle, Monet ve Rodin gibi birçok usta sanatçının eserleri sergilendi.

Müzenin klasik eserlerden oluşan kendi koleksiyonunda ayrıca hat sanatı, resim ve mobilya eserleri bulunuyor.

Rahmi M. Koç Müzesi

Haliç'in kuzey kıyısında yaklaşık 27 bin metrekarelik alanda kurulan Rahmi M. Koç Müzesi, 13 Aralık 1994 tarihinde açıldı.

Üç ana bölümden oluşan müzenin açık hava alanında klasik otomobiller, devasa Turgut Alp Vinçi, I&E Greenwald Buhar Makinesi, B-24 Liberator ve diğer uçaklar, Haliç'e demirli durumdaki Fenerbahçe Vapuru ve TCG Uluçalireis Denizaltısı koleksiyonu yer alıyor.

Müzede ayrıca bilimsel aletler, iletişim araçları, ince işçilikli eşya ve oyuncaklar ve farklı içerik barındıran özel koleksiyonlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Hisart Canlı Tarih Müzesi

Koleksiyoner Nejat Çuhadaroğlu tarafından kurulan müzede, Osmanlı dönemine ait (1453-1923) askeri ve etnografik tarihi eserler sergileniyor.

Müzede aynı zamanda Türk tarihinin mirasını ve bu mirasın kayıp halkalarını gün yüzüne çıkarmak amacıyla oluşturulan dioramalar yer alıyor.

Yeşilköy Havacılık Müzesi

Dünya havacılık tarihine geçmiş önemli gelişmeleri maket, model ve dokümanlarla sergileyen ve gelen ziyaretçilere aydınlatıcı bilgiler veren, Türk havacılık tarihinde kullanılmış uçak örneklerinin de sergilendiği Yeşilköy Havacılık Müzesi, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir komutanlık olarak hizmet veriyor.

İlk olarak 16 Ekim 1985 tarihinde ziyarete açılan müzenin yaklaşık 3 bin metrekarelik kapalı alanında 8 sergileme salonu bulunuyor. Özellikle gençler tarafından ilgi gören Havacılık Müzesi'nin içinde ve bahçesinde, Türk pilotları tarafından değişik tarihlerde kullanılmış uçaklar da meraklıların beğenisine sunuluyor.

Adalar Müzesi

İstanbul'un ilk çağdaş kent müzesi olan Adalar Müzesi, Adaların oluşumundan bugüne gelen hikayesini yüzlerce obje, 20 bin belge, 6 bin fotoğraf, belgeleme çekimi, film ve sözlü tarih kayıtlarından oluşan kuruluş koleksiyonu ile ziyaretçilerine sunuyor.

Özellikle Adaların kentsel tarihine odaklanan müze, aynı zamanda Osmanlıca belge arşivine sahip.

Haluk Perk Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzelerine kayıtlı koleksiyoncu Haluk Perk tarafından 1995'te kurulan müze tematik koleksiyonlardan oluşuyor.

Anadolu kültürünün her dönemini tematik gruplarla tanıtmayı hedefleyen müze, arkeolojik eser yanında etnografik dönem (Osmanlı) eserleri, yazma eserler, belgeler, fotoğraflarla da tematik koleksiyon gruplarını geliştiriyor.

İstanbul Oyuncak Müzesi

Yazar ve şair Sunay Akın tarafından 2005'te kurulan müze, 1700'lü yıllardan bugüne oyuncak tarihinin gözde örneklerini sergiliyor.

Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi, Kadıköy Göztepe'deki bir tarihi köşkte konumlanıyor.

Sadberk Hanım Müzesi

Vehbi Koç Vakfı'na bağlı "Sadberk Hanım Müzesi", 14 Ekim 1980 yılında Sarıyer Büyükdere'de, Azaryan Yalısı olarak bilinen yapıda Vehbi Koç'un eşi Sadberk Koç'un anısına, onun kişisel koleksiyonunu sergilemek üzere açıldı.

Türkiye'nin ilk özel müzesi olan yapıda, Sadberk Koç'un kişisel koleksiyonunda yer alan geleneksel kıyafet, işleme, tuğralı gümüş ve porselen gibi eserlerin yanı sıra Hüseyin Kocabaş'ın arkeolojik eserlerden oluşan koleksiyonu sergileniyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi

Türkiye'nin tek basın müzesi olan mekan, çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmasının yanında bünyesinde basın teknolojisinin başlangıçtan bu yana geçirdiği evrim, taş baskı örnekleri, düz baskı makinesi, rotatif tipo entertip, prova tezgahları, giyotin, eski daktilolar, teleksler, telefotolar ile ziyaretçilerin ilgisine ücretsiz olarak sunuluyor.

Masumiyet Müzesi

Orhan Pamuk'un aynı adlı romanından yola çıkarak hazırladığı müzede, romanın başlıca kahramanlarından olan Füsun ve Kemal'in buruk aşk hikayeleri üzerinden 1950-2000 yılları arasındaki İstanbul hayatı anlatılıyor.

Müzede ayrıca romanda anlatılan kahramanların kullandığı, giydiği, gördüğü, biriktirdiği, hayal ettiği objeler, kutu ve vitrinlerde sergileniyor.

Orhan Kemal Müzesi

Türk edebiyatının önemli yazarları arasında yer alan Orhan Kemal'in anısını yaşatmak üzere Beyoğlu'nda kurulan müzede, yazarın fotoğrafları, kitaplarının orijinal ilk baskıları, mektupları, özel eşyaları bulunuyor.

Osmanlı Bankası Müzesi

SALT Galata'da yer alan Osmanlı Bankası Müzesi, Türkiye'de bir özel banka tarafından kurulmuş ilk müzedir.

Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi bünyesinde 2002 yılında hayata geçirilen müzede, kuruluşundan özel ticari banka statüsüne geçtiği 1933'e, Osmanlı Bankası'nın bu 80 yıllık süreçte yaşadığı önemli değişiklikler, gelişmeler ve krizler kronolojik şekilde ele alınıyor.

Yahya Kemal Beyatlı Kent Müzesi

"İstanbul şairi" bilinen Yahya Kemal Beyatlı'nın sağlığında hiçbir eseri yayınlanmadığı için 1958 yılında Nihad Sami Banarlı'nın teklifi ile İstanbul Fetih Cemiyeti bünyesinde şairin şiirleri, yazıları ve notları toplanarak kitaplaştırıldı.

Bu anlamda enstitü bünyesinde kurulan müzede, şairin özel eşyaları, kitapları, el yazısı notları, hatıraları ve fotoğrafları edebiyatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Türker İnanoğlu Vakfı Sinema Tiyatro Müzesi

"Türkiye’nin ilk ve tek sinema müzesi" olarak 2001 yılında Kavacık'ta kurulan müzeye kurulum aşamasında birçok tiyatro sanatçısı destek verdi.

Bu anlamda tiyatro bölümünün de açıldığı müze, 2010'da Beyoğlu'na taşındı. Türk Sineması ve tiyatrosunun geçmişine ait belge, fotoğraf, afiş, cihaz ve aksesuarları bir müze çatısı altında toplayarak, gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan müzede yaklaşık binin üzerinde cihaz, 6 binin üzerinde yerli film afişi, 10 binin üzerinde sinema-tiyatro fotoğrafları bulunuyor.

Pera Müzesi

Müze, "Oryantalist Resim", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ile "Kütahya Çini ve Seramikleri" koleksiyonlarını ve bu koleksiyonların temsil ettiği değerleri, sergiler, yayıncılık ürünleri, sözlü etkinlikler, öğrenme etkinlikleri ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla kamuyla paylaşarak, gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

İstanbul'da ayrıca gezginlerin beğenisine sunulan 41 müzeden bazıları şöyle:

"Madame Tussauds Balmumu Müzesi", "Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi", "İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Müzesi", "Atatürk Müzesi", "Aşiyan Müzesi", "Türkiye İş Bankası Müzesi", "Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi", "Arnavutköy Yerel Tarih Müzesi", "İstanbul Hisarlar Müzesi", "Intercity Otomobil Müzesi", "Ayşe ve Ercüment Kalmık Müzesi", "Rezzan Has Haliç Kültürleri Müzesi", "Sait Faik Abasıyanık Müzesi"

Kaynak: AA