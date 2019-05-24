UNESCO tarafından 1986'da "Dünya Miras Listesi"ne dahil edilen Hattuşa'daki Hitit Köyü, yapılacak çevre düzenlemesinin ardından tamamlanarak Çorum turizminin hizmetine sunulacak.

Hattuşa’ya yapılan köy, Hititlerin tanıtılması ve Hattuşa’ya gelen turist sayısına da katkı sağlayacak.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Boğazkale ilçesine giderek Hitit köyünde incelemelerde bulundu. Proje hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, daha sonra inşa edilen yapının içerisini gezdi.

2016 yılında başlanıp 2018 yılında ise tamamlanan Hitit Köyü'ne bugüne 1 milyon 200 bin lira harcama yapıldığını anlatan Mustafa Çiftçi, "Burası müze ile beraber bir bütünlük arz ediyor. Çevre düzenlemesi ile burası daha da güzelleşecek. Daha kullanılabilir fonksiyonel hale gelecek. Burası 3500 yıllık tarihi bir yer. İnşallah tamamladığımızda daha güzel bir görüntü ortam ortaya çıkacak. İnsanlar burada hem faaliyette bulunacak dinlenebilecekleri mekanlar yer alacak" dedi.

Çiftçi, "Hitit Köyü'nde geçmişte Hititlerin uğraştıkları alanlarla ilgili mesela demir sanatları yaygın olduğu için demircilik atölyesi olacak. Yöresel el ürünleri ve vatandaşların ürettiği malzelerde buralarda rahatlıkta teşhir edilerek pazarlanabilecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA