Türkçenin en özgün düşünürlerinden, en kıymetli yazarlarından biri olan Akif Emre, 23 Mayıs 2017 sabahı, hiç beklenmedik bir anda 60 yaşındayken vefat etti.

Emre’nin bu ani vedası yalnızca Türkiye’yi değil Lahor’dan Üsküp’e , Halep’ten Gırnata’ya, Kudüs’ten Saraybosna’ya kadar milyonların gönlünü yaktı.

İstanbul başta olmak üzere bütün İslam şehirlerine aşıktı

Akif Emre mühendislik okudu ama düşüncede, fikirde, yazıda karar kıldı. Emre, İstanbul başta olmak üzere bütün İslam şehirlerine aşıktı. İlk gençliğinden itibaren İslam coğrafyasında, düşen her yaprakla, yaşanan her acıyla, parlayan her düşünceyle doğrudan ilgilendi.

Reel politiğe, moda fikirlere, alkışa, rağbete tenezzül eden, mevzi değiştiren bir yazar olmayan Akif Emre, mütevazılığını, serin kanlılığını hiç kaybetmedi. Olan bitene, tarihten, medeniyet ekseninden bir bakan vakur bir duruş sergileyen Akif Emre, Sezai Karakoç ve dostu olduğu merhum Aliya İzzetbegoviç çizgisinde, onurlu bir hayat yaşadı.

Haksızlıklara maruz kaldı, incindi, kırıldı ama kimseyi incitmedi

30 senelik yazarlık hayatında muhteşem eserlere imza atan Emre, kimsenin hatırına yolunu, yönünü değiştirmedi. Haksızlıklara maruz kaldı, incindi, kırıldı ama kimseyi incitmedi.

Akif Emre, Endülüs İslam Uygarlığından, Filistin’e; Balkanlar'dan Pakistan'a kadar yazı ve belgeselleriyle izini sürdüğü İslam medeniyet birikiminin sevdalı bir tutkunu oldu. Arap Baharı gibi herkesin ezberini bozan ve tersten esen rüzgarın İslam dünyasına getireceklerini en isabetli analiz eden yazarlardandı.

Birbirinden kıymetli eserler bıraktı

Düşünce hayatımızın en ışıltılı en parlak yayınevlerinden olan İnsan, Akabe, Küre ve Klasik yayınevlerinin editörlük ve yayın yönetmenliği üstlenen Akif Emre, kurucuları arasında olduğu Yenişafak gazetesinde kesintisiz 23 sene köşe yazarlığı yaptı.

Emre, İzler, Göstergeler, Çizgisiz Defter, Aliya, İstanbul'a Yeniden Düşünmek, Küreselliğin Fay Hattı, Mustağrip Aydınlar Yüzyılı gibi birbirinden kıymetli eserler bıraktı.

Osmanlı Şehirleri ve Mimar Sinan gibi belgesellerle tarihe ışık tutan Emre’nin en çok dikkat çeken belgeseli ise "Elveda Endülüs Moriskolar" oldu.

Hak ettiği saygıyı görerek uğurlandı

Akif Emre, vefat haberi duyulduğunda İslam coğrafyasında hak ettiği saygıyı görerek uğurlandı. Bosna Hersek başta olmak üzere Balkan şehirlerinde ve birçok İslam şehrinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak: TRT Haber