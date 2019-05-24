Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunun gündeminde yer alıyor. Teklifte yer alan maddelerden biri su altı dalış turizminin gelişmesini sağlayacak.

Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerden ilgili Bakanlığın belirlediği yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilmesini öngören maddede şunlar yer alıyor:

"Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde ise Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir."

Su altında kalan doğal güzellikler gün yüzüne çıkarılacak

Teklif, kanunlaştığı takdirde, dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, su altında kalan tarihi ve doğal güzellikler de turizme kazandırılacak.

Fanus içinde bir cennet olarak nitelendirilen Kekova'daki Likya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı'nın izlerini taşıyan "batık şehir", su altından gezilebilecek.

Denizcilerin sığınak yeri, gemi inşası ve onarım üssü olarak kullanılan ve Kekova'nın en renkli köşesi olarak nitelendirilen su altındaki kent, dalışçıların en uğrak yeri haline gelecek.

Ayrıca, Antalya'nın Kemer, Kaş, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinde deniz altında gizli kalmış tarihi ve doğal güzellikler görülebilecek.

"Dalış turizmi için muhteşem bir destinasyon"

Teklif sahibi milletvekillerinden AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, geçen yıl 14 milyon turistin geldiği Antalya'da bu yılki hedefin 17 milyon olduğunu söyledi.

Hem altyapısına hem tanıtımına verdikleri desteklerle golf, spor, kongre ve su altı dalış turizmi ile Antalya'nın hızla geliştiğini belirten Uslu, turist sayısını artırmanın yanında nitelikli turistin kente ve Türkiye'ye gelmesi konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"Teklifimizi, çok yakında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kanunlaştıracağız. Yılda 6 milyondan fazla Avrupalı turistin, toplamda ise 10 milyondan fazla turistin dalış için Mısır'a gittiği göz önüne alınırsa, bu ilginin son derece önemli bir potansiyel olduğu düşünülebilir. Ülkemiz özellikle de Akdeniz 6 bin tür su altı flora ve faunasıyla yani deniz canlılarıyla, su altı arkeolojik değerleriyle, Akdeniz ticaret yolundaki antik batıklarıyla dalış turizmi için muhteşem bir destinasyon."

Kaynak: AA