İstanbul'da 'İran Geleneksel Sanatlar Sergisi' açıldı

Türvak Sinema Tiyatro Müzesi'nde açılan "İran Geleneksel Sanatlar Sergisi" geleneksel İran sanatının farklı dönemlerine ait eserleri yeni yorumlarla bir araya getiriyor.

Sergide 140 tezhip ve minyatür yer alıyor

Sergide, Azam Eisazadeh ve Maryam Khorrami'nin sahibi olduğu Mim Alef Galeri'nin sanatçılarına ait 140 tezhip ve minyatür yer alıyor.

Eserler arasında Hz. Ali, Mevlana Celalettin Rumi ve Osmanlı Padişahları portreleri, İran Safevi ve Gacar dönemine ait padişah minyatürleri öne çıkıyor.

Sergide, izleyiciyi İran tarihinde yolculuğa çıkaran minyatürlerin kompozisyonlarında "Simurg" ve "Melaike" gibi efsanevi ve mitolojik motifler dikkati çekiyor.

"Sanatların birbirine bulaşmaması mümkün değil"

Katılımın yüksek olduğu serginin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, İran sergilerini yakından takip ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Ortaylı, Türklerin İran kültürüyle çok yakın ilişkisi olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"İslamiyetten önce başlamış ilgilerimiz ve biz İslamiyeti Araplardan değil İranlılardan öğrenmişiz. Kullandığımız abdest, namaz, peygamber gibi dini terminoloji de bunu gösteriyor zaten. Türkçede çok fazla Farsça, Farsçada da çok fazla Türkçe kelime var. Bu durum sanat için de doğru. O yüzden sanatların birbirine bulaşmaması mümkün değil."

Türvak Sinema Tiyatro Müzesi Müdürü Serpil Akıllıoğlu da müzenin geçmişi yarınlara taşımakla kalmadığını, bu tür sergilerle de kültür ve sanata hizmet etmeyi hedeflediğini söyledi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise Türk edebiyatında ve sanatında İran etkisine değinerek, "Eski edebi metinlere baktığımızda Farsça bilmeden kendimizi tanımamız da mümkün değil. Dolayısıyla bugün bu sergiye bakarken, aynaya bakar gibi biraz da kendimize bakmış olacağız" dedi.

Sergi 31 Ekim'e kadar açık kalacak

Konuşmaların ardından Azam Eisazadeh ve Maryam Khorrami tarafından TÜRVAK Başkanı Türker İnanoğlu’na tezhip süslemelerin yer aldığı kendi portresi hediye edildi.

Etkinlikte ayrıca İranlı sanatçılara Ahmet Misbah Demircan ve İlber Ortaylı tarafından plaket verildi.

Sergi, 31 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA