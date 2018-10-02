Gaziantep'in tarihi kimliği restorasyonla ortaya çıkarılıyor

Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesiyle Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olan ve yemek kültürüyle de UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Gaziantep'te, turistlerin yoğun ilgisini çeken tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor.

Atıl durumda olan yapılar restore edildi

Önceki yıllarda atıl durumda bulunan onlarca yapı, kentteki birçok kurum ve kuruluş tarafından el birliğiyle restore edildi.

Özgün parke taşlarıyla süslü sokaklardaki tarihi yapılarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin tatil rotasına giren Gaziantep'in tarihi sokakları, aynı zamanda kafe, butik otel, kamu kurumları, müzeler ve çeşitli hizmetlerin verildiği alanlar haline geldi.

"Restorasyon çalışmalarımızın büyük çoğunluğu tamamlandı"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, Gaziantep'teki kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması kapsamında önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi.

Her yıl yapılacak çalışmaları belirlemek üzere stratejik eylem planı yapıldığını anlatan Gürsel, anıtsal ve sivil mimarlık örneği yapılarda restorasyonu tamamlananları hizmete aldıklarını anlattı:

"Restorasyon çalışmalarımızın büyük çoğunluğu tamamlandı. Biz bu binaları sadece restorasyon yapmakla bırakmadık. Sonrasındaki kullanımlarının sağlanması için fonksiyonlandırma çalışmalarını da beraber yürüttük. Bu anlamda bazı binalar müze, hamam, butik otel, kır kahvesi ve han gibi tescilli yapılar özgün kimlikleri korunarak, geçmişteki fonksiyonlarına benzer şekilde bugün aslına uygun restore edildi ve özgün fonksiyonlarına uyumlu olarak da kullanımına başlandı."

"Şehre yeni müzeler kazandırmayı planlıyoruz"

Serdar Murat Gürsel, kentteki kültür varlıklarından yüzde 90'ının restorasyonunun tamamlandığını ve hizmet vermeye başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Çalışmalarımız esnasında tekil bazda restorasyonların yanı sıra aralarda kalan yeni yapıların da özgün sokak kimliği ile tarihi sokak kimliğine uygun olarak sokak üzerinde yer alan tescilli ve tescilsiz tüm yapılar birbirleri ile uyumlu bir biçimde sokak sağlıklaştırma mantığıyla projeler ele alındı. Uygulamalar bu çerçevede gerçekleştirilerek uyumsuz tüm yapılarda bütünlük içerisinde değerlendirildi."

Kentteki tarihi sokakların başında Bey Mahallesi'nin geldiğini anlatan Gürsel, "Şu an Gaziantep'te sokak sağlıklaştırma yapılmayan sadece 3 mahallemiz kaldı. Program dahilinde Şekeroğlu, Bostancı ve Tışlaki mahallelerinin sokak sağlıklaştırmasını yapıp kentteki tüm kültür varlıklarımızı ayağa kaldırmış olacağız" dedi.

Gürsel, 23 müzenin bulunduğu kentte, devam eden restorasyon çalışmaları neticesinde yeni müzeleri de şehre kazandırmayı planladıklarını söyledi.

Kaynak: AA