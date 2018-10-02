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Oyuncu Kemal İnci son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de vefat eden oyuncu Kemal İnci'nin cenazesi toprağa verildi.

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Oyuncu Kemal İnci son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle dün vefat eden 85 yaşındaki sinema sanatçısı ve yönetmen Kemal İnci için Karşıyaka Şemikler Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Kızı Elif, yeğenleri Murat ile kızları Ayçin ve Ayça İnci'nin taziyeleri kabul etttiği cenaze namazına, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın yanı sıra İnci'nin arkadaşları ve yakınları katıldı.

Kemal İnci'nin yeğeni Murat İnci, büyük bir ustanın vefat ettiğini söyledi.

Basında çıkan "evinde ölü bulundu" haberlerinin doğru olmadığını belirten Murat İnci, "Kimsesiz gibi 'evinde ölü bulundu' demek acımıza daha büyük bir acı katıyor. Biz 5 aydır amansız hastalıkla mücadele ediyorduk. Her dakika yanındaydık, öyle bir şey söz konusu değil. Genelde bunu sanatçılara yapıyorlar, benim babama Bilal İnci'ye de öyle yapmışlardı. Herkesin başı sağolsun" dedi.

Yeşilçam filmlerindeki kötü adam rollerinin unutulmaz ismi Bilal İnci'nin ağabeyi Kemal İnci, 15 Mayıs 1933'de Adana'da doğdu. Gezici tiyatrolarda çalıştıktan sonra Yeşilçam'a set işçisi olarak giren Kemal İnci, 1964'te yönetmen oldu ve çok sayıda filmde kamera karşısına geçti.

Kaynak: AA  

Etiketler: kemal inci, cenaze, izmir
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