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Ünlü oyuncu Kemal İnci hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Kemal İnci, İzmir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu Kemal İnci hayatını kaybetti

85 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı ve yönetmen Kemal İnci, Karşıyaka'daki evinde kalp krizi geçirdi.

Yakınlarının, yaşamını yitirdiğini tespit ettiği İnci'nin cenazesi, Örnekköy Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı.

Kemal İnci'nin cenazesinin yarın Karşıyaka Şemikler Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

Yeşilçam filmlerindeki kötü adam rollerinin unutulmaz ismi Bilal İnci'nin ağabeyi olan Kemal İnci, 15 Mayıs 1933'te Adana'da doğdu.

Gezici tiyatrolarda çalıştıktan sonra Yeşilçam'a set işçisi olarak giren İnci, 1964'te yönetmen oldu ve çok sayıda filmde kamera karşısına geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: kemal inci
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