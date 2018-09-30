Antalya Saat Kulesi kubbesine 2 yıl içinde kavuşacak

Her yıl ağırladığı 14 milyon civarında turist ile "turizmin başkenti" olarak anılan Antalya, "eski şehir" olarak bilinen Kaleiçi, Saat Kulesi, Yivli Minare, Kesik Minare, Tekeli Mehmet Paşa Camii, Alaaddin Camii, Karatay Medresesi ve Mevlevihanesi ile gezginlerini Türk-İslam eserleri yolculuğuna çıkarıyor.

Kaleiçi'nin giriş kapısı alanı olarak görülen Kalekapısı bölgesinde yer alan Saat Kulesi, kentin simgesini ve silüetini oluşturan en önemli eserler arasında.

Milattan sonra 9. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilen beşgen burç, 2. Abdülhamid'in kentlerdeki saat kulelerini önemsemesi üzerine 20. yüzyılın başlarında kare şeklinde yeni tarihi taşlar eklenerek saat kulesine çevrildi.

Yerden 14 metre yükseklikteki Saat Kulesi'nin üzerinde 1940'lı yıllara kadar kubbe yer aldı.

1940'lı yıllardaki bir fırtınada zarar gören kubbenin yerine mazgal görünümlü dendanlar yerleştirildi.

"Selçuklu ve Osmanlı zamanlarında çeşitli tamiratlar yapılmış"

Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, kulenin aslına uygun restore edilmesi için çalışma yaptı.

Tarihi fotoğraflarla kulenin üzerinde kubbe yer aldığını belgeleyen müdürlük, 2 yıl içerisinde yapıyı eski görünümüne kavuşturmayı amaçlıyor.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, Saat Kulesi'nin Antalya'nın en özel konumunda yer aldığını söyledi.

Kulenin Yivli Minare ve Tekeli Mehmet Paşa Camii ile uyumlu olduğunu belirten Coşar, "Bu üç eser de vakıf mülkiyetinde. Saat Kulesi'nin mülkiyetini yeni devraldık. Devralır almaz da hemen restorasyon için çalışmalara başladık. Bizans döneminde yapılan surların üzerine burç yapılmak suretiyle Selçuklu ve Osmanlı zamanlarında çeşitli tamiratlar yapılmış. Ardından saat kulesine çevrilmiş" dedi.

Coşar, eski ve orijinal Antalya fotoğraflarında Tekeli Mehmet Paşa Camii'nin küçük kubbeleri ile Saat Kulesi'nin "soğan kubbe" denilen kubbesinin oldukça uyumlu göründüğünü ve göz zevki sağladığını vurguladı.

Saat Kulesi kubbesine 2 yılda kavuşacak

Hüseyin Coşar, "Amacımız saat kulesini özgününe döndürmek. Koruma Kurulundan geçtikten çalışmalar başlayacak. Tekeli Mehmet Paşa Camii de restorasyonda. İki güzide eser gün yüzüne çıkmış olacak" dedi.

Yaklaşık 5 ay içerisinde projeyi tamamlayacaklarını belirten Coşar, ihaleye çıkılarak 2 yıl içerisinde kubbeyi oluşturacaklarını söyledi.

Coşar, "Kentte Türk-İslam özelliği daha da ön plana çıkacak. Türk-İslam geleneğinde kubbe çok önemli bir yer teşkil ediyor. Amacımız tarihi Saat Kulesi'ni aslına uygun şekilde restore etmek" diye konuştu.

Kaynak: AA