TRT, iletişim fakültesi öğrencilerini sinemacılarla buluşturdu

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), okul misyonunu üniversitelere taşıyor. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, TRT Akademi’nin düzenlediği söyleşiye katıldı, deneyimli isimlerin tecrübelerini dinledi.

“Sinema, mesleğimizin devam etmesindeki ana damarlarından biridir”

Etkinlikte konuşan TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, kurumun sinemaya verdiği öneme değindi. Durdu, “Sinema filmleri olmamış olsa, onun bir alt türevi televizyon filmleri olmasa, aslında ne televizyondan bahsedebiliriz ne de yeni medya araçlarındaki eserlerden bahsedebiliriz. Sinema bizim mesleğimizin devam etmesindeki ana damarlardan birisidir.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere, “TRT Geleceğin İletişimcileri” yarışmasını hatırlatan Durdu, “Bu yarışmada hem sizlerin yıl boyunca öğrenip ürettiğiniz şeyleri sergileyebileceğiniz bir platform olsun dedik. Bunu aynı zamanda mesleğe yönelik ilk adım olarak da sayabilirsiniz. Lütfen ihmal etmeyin. Bu yarışmaya katılın.” dedi.

Söyleşiden memnun ayrılan öğrenciler ise, yararlı bir seminer olduğunu belirterek TRT’ye teşekkür ettiler.

Kaynak: TRT Haber