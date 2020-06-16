Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet portresi İngiltere'de açık artırmayla satışa çıkıyor. Müzayede 25 Haziran'da Londra'da yapılacak. Fatih Sultan Mehmet'in yaşadığı dönemde yapılan 3 portresinden biri için fiyat alınacak.

Tarihi portrenin 500 bin ile 740 bin dolar arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Eserin ünlü İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden çıktığı tahmin ediliyor. Portrenin ya bizzat Bellini’nin kendisi tarafından ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Portrede Fatih Sultan Mehmet’le birlikte resmedilen ikinci kişinin kim olduğu kesin olarak bilinmiyor. Bu kişinin Fatih’in 3 oğlundan biri olabileceği sanılıyor.