TRT Akademi "Çevrimiçi" programı her salı saat TRT Akademi Instagram canlı yayınında medya profesyonelleri, sektör uzmanları ve akademi dünyasını bir araya getirmeye devam ediyor.

Medya ve yayıncılık, teknoloji ve bilişim, olağanüstü dönemlerde habercilik, spor, sinema, ekran kültürü ve daha birçok konuda uzman konukların yer aldığı programın bu haftaki konuğu yazar Hayati İnanç olacak.

Hayata şiirden bakmak bize ne kazandırır? Divan edebiyatı bugünün dünyasında nasıl bir anlam taşıyor? Kadim medeniyetimizi gençler ne kadar tanıyor? sorularının yanıt bulacağı program bu akşam 22.00'de TRT Akademi Instagram hesabında.

TRT ile iletişim fakülteleri arasında ortak bir zemin oluşturmak amacıyla 2016 yılında başlatılan ve eğitim-öğretim dönemlerinde her ay farklı bir şehirdeki üniversitede düzenlenen TRT Akademi Söyleşileri dijital ortamda takipçileriyle bir araya gelmeye devam edecek.