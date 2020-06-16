İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde başlattığı konser etkinliklerini, normalleşme sürecinde de sürdürüyor.

"7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle 23 Nisan'da başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri"yle devam eden programa, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı yeni bir konser serisi eklendi.

9 Haziran'da başlayan ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı, binlerce müzisyenle sahne alacak.

Her gün saat 21.00'de Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarında yayınlanan konserler, ayrıca televizyon kanallarında da müzikseverlerle buluşuyor.

Konser programı

İstanbul Boğazı'nın yanı başında Kuruçeşme'de gerçekleştirilen "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin daha önce ilk 10 günlük bölümü açıklanmıştı.

9 Haziran'da Ajda Pekkan, 10 Haziran'da Sibel Can, 11 Haziran'da Demet Akalın ve Alişan, 12 Haziran'da Funda Arar ve Hakan Peker, 13 Haziran'da Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam konserlerinin ardından, 14 Haziran'da Bingöl'de yaşanan deprem nedeniyle programa 2 gün ara verilmişti.

Bugün itibarıyla devam edecek konserlerin 3 Temmuz'a kadarki yeni programı da belli oldu. Konserlerin 3 Temmuz'dan sonraki programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde bu akşam ve takip eden günlerde sahne alacak isimler şu şekilde:

16 Haziran Işın Karaca, Coşkun Sabah

17 Haziran Serdar Ortaç, Sinan Akçıl

18 Haziran Muazzez Ersoy, Zekai Tunca

19 Haziran Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten

20 Haziran Ebru Yaşar, Bülent Serttaş

21 Haziran Nükhet Duru, Selami Şahin

22 Haziran Hande Yener, Kutsi

23 Haziran Murat Dalkılıç, Gökhan Tepe

24 Haziran Yavuz Bingöl, Hilal Özdemir

25 Haziran Fatih Kısaparmak, Gülay

26 Haziran Zerrin Özer, Ümit Sayın

27 Haziran Melihat Gülses, Sami Özer

28 Haziran Uğur Işılak, Şükriye Tutkun

29 Haziran Mustafa Keser, Burcu Güneş

30 Haziran Özdemir Erdoğan, Emre Altuğ

1 Temmuz Metin Şentürk, Derya Uluğ

2 Temmuz Murat Kekilli, Merve Özbey

3 Temmuz Berkay, Bengü