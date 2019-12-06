Elazığ'da yeni keşfedilen ve Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından Saklıkapı ve Karaleylek isimleri verilen 9 milyon yıllık kanyonlar, doğal sit alanı olarak tescillenecek.

[Fotoğraf: AA]

Kanyonların koruma altına alınıp doğal sit alanı ve tabiat varlığı olarak tescillenebilmesi için hazırlanacak rapor, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna iletilecek.

[Fotoğraf: AA]

Vali Çetin Oktay Kaldırım, her iki kanyonun doğal formasyon nedeniyle çok ilginç bir yer olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

İki kanyonun da keşfedilip turizme kazandırılmasının, sadece bölge için değil Türkiye için de müthiş bir kazanım olduğunu anlatan Kaldırım, şunları söyledi:

"Dünyanın en önemli kanyonları arasına girecek bu doğa harikası kanyonların turizme kazandırılması için çalışmalarımızı bir süredir yoğun şekilde devam ettiriyoruz. Kanyonların tam yer tespitini yaptırarak tescillenmesi için gerekli işlemlere başladık."

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA