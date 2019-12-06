UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan ve 'kırmızı periler diyarı' olarak adlandırılan Erzurum'daki Narman Peribacaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla doğal sit alanı olarak tescil edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan kararda, "Erzurum ili, Narman ilçesi, Narman Peribacaları nitelikli doğal koruma alanına ait düzeltilmiş yeni sınırlar, bakanlık makamının 20 Kasım 2019 tarihli ve 273461 sayılı 'olur'u ile tescil edilmiştir" denildi.

[Fotoğraf: DHA]

3 Aralık'ta Resmi Gazete'de bakanlık kararıyla Narman Peribacaları'nın tescili kesinleşmiş oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgeye sosyal tesisler yapılacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman Peribacaları'nın muhteşem bir coğrafya olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Narman Peribacaları'nın jeolojisi, topoğrafyası biraz daha farklı. Kırmızı periler diyarı olarak geçiyor. Muhteşem bir güzergah, yürüyüş ve doğal alanları var. En az 4-5 tur otobüsünün gelip orada yemeğini, ihtiyacını giderebileceği bir tesis düşünüyoruz. Atlı safari, ATV safari, bisiklet safari, doğal yürüyüş turları yapacağız. Hatta balon safari de Kapadokya'da olduğu gibi. Bunun için önce bir bina yapmamız gerekiyordu. Binanın ihalesini geçtiğimiz gün Narman Belediyesi de yaptı. Nisan ayında hemen işe başlıyoruz. 3-4 ay içerisinde binayı bitirip turizm sezonunu açacağız.Çok heyecanlıyız, çok gururluyuz, çok keyifliyiz."

Kaynak: DHA