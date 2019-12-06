Erzurum'un Narman Peribacaları tescillendi06 Aralık 2019 Cuma 10:29 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 10:50
Erzurum'da 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan Narman Peribacaları, doğal sit alanı ilan edildi.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan ve 'kırmızı periler diyarı' olarak adlandırılan Erzurum'daki Narman Peribacaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla doğal sit alanı olarak tescil edildi.
Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan kararda, "Erzurum ili, Narman ilçesi, Narman Peribacaları nitelikli doğal koruma alanına ait düzeltilmiş yeni sınırlar, bakanlık makamının 20 Kasım 2019 tarihli ve 273461 sayılı 'olur'u ile tescil edilmiştir" denildi.
3 Aralık'ta Resmi Gazete'de bakanlık kararıyla Narman Peribacaları'nın tescili kesinleşmiş oldu.
Bölgeye sosyal tesisler yapılacak
Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman Peribacaları'nın muhteşem bir coğrafya olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Narman Peribacaları'nın jeolojisi, topoğrafyası biraz daha farklı. Kırmızı periler diyarı olarak geçiyor. Muhteşem bir güzergah, yürüyüş ve doğal alanları var. En az 4-5 tur otobüsünün gelip orada yemeğini, ihtiyacını giderebileceği bir tesis düşünüyoruz. Atlı safari, ATV safari, bisiklet safari, doğal yürüyüş turları yapacağız. Hatta balon safari de Kapadokya'da olduğu gibi. Bunun için önce bir bina yapmamız gerekiyordu. Binanın ihalesini geçtiğimiz gün Narman Belediyesi de yaptı. Nisan ayında hemen işe başlıyoruz. 3-4 ay içerisinde binayı bitirip turizm sezonunu açacağız.Çok heyecanlıyız, çok gururluyuz, çok keyifliyiz."
Kaynak: DHA