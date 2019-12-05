Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin iş birliğiyle gerçekleştirilecek "105. Yılında Uluslararası Çanakkale Savaşları Sempozyumu", yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanını Çanakkale'de bir araya getirecek.

Uluslararası camiada yapılan yeni çalışmaların paylaşılacağı ve yeni bakış açılarının tartışılacağı buluşma, 16-18 Nisan 2020'de düzenlenecek. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanları ve araştırmacılar başvurularını, 10 Ocak 2020'ye kadar "sempozyumcanakkale@gmail.com" adresine iletebilecek.

Arkeoloji, coğrafya, eğitim bilimleri, ekonomi, gazetecilik ve medya, güzel sanatlar, hukuk, kütüphanecilik, müze çalışmaları, müzik, sağlık bilimleri, sanat tarihi, sinema-televizyon, siyasal bilimler, sosyoloji, tarih, turizm çalışmaları, Türk dili ve edebiyatı, Türk halk bilimi, uluslararası ilişkiler ile sosyal bilimler alanları sempozyumun konularını oluşturacak.

Sempozyuma katılım koşulları, "http://www.sempozyum canakkale2020.com/Basvuru-kosullari.html" adresinde yer alıyor.

Kaynak: AA