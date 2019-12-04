Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, yılda üç defa yapılan Türkçe Yeterlik Sınavının (YTS) ilki için başvurular 27 Aralık'a kadar alınacak.

"Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni" doğrultusunda geliştirilen sınav üç oturumda düzenlenecek.

Adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerindeki yeterliklerinin ölçüleceği sınav, dünya genelindeki sınav merkezlerinde eş zamanlı uygulanacak.

Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı sınavda başarılı olanlar, puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olacak.

İş başvurularında avantaj sağlıyor

TYS sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfından muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi, öğrenciler kadar Türkiye'de ya da kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen bireylere, Türkçe tercümanlık yapmak isteyenlere ya da yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adaylarına da iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

Kaynak: AA