İsveç merkezli müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, son 10 yılın en fazla dinlenen sanatçılarını duyurdu.

Kanadalı aktör ve müzisyen Drake, 2010'larda Spotify'da 28 milyarla en çok dinlenen sanatçı oldu. Drake'in "One Dance" şarkısının da 1,7 milyar kez dinlendiği belirtildi.

Drake'in ardından 2010'larda en çok dinlenen sanatçılar sırasıyla İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, Amerikalı rapçi Post Malone, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Ariana Grande ve Amerikalı rapçi Eminem oldu.

Spotify, 2010'ların en çok dinlenen şarkılarında bir numaraya "Shape Of You"nun (Ed Sheeran) oturduğunu, iki numarada "One Dance Drake" (Drake), üç numarada "Rockstar" (Post Malone), dört numarada "Closer" (The Chainsmokers) ve beş numarada "Thinking Out Loud"un (Ed Sheeran) yer aldığını duyurdu.

"Shape Of You"nun dinlenme sayısının 2,4 milyar olduğu ifade edildi.

Spotify'a göre 2019'un en çok dinlenen şarkısı da Shawn Mendes ile Camila Cabello'nun birlikte seslendirdiği "Senorita" oldu.

Bu yıl en çok dinlenen şarkılar listesine "Senorita"dan sonra "Bad Guy" (Billie Eilish), "Sunflower" (Post Malone), "7 Rings" (Ariana Grande) ve "Old Town Road" (Lil Nas X) girdi.

Kaynak: AA