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Savunma
TRT Haber 26.04.2024 23:44

Bayraktar TB3 SİHA 305 saat havada kaldı

Baykar’ın özgün olarak geliştirdiği Milli SİHA Bayraktar TB3 bir testi daha geçti. 32'nci uçuşu da başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3’ün toplam uçuş süresi 305 saate ulaştı.

TB3'ün test uçuşunu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar "Türk Havacılığının Altın Çağı" ifadesini kullandı.

Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşunu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Milli SİHA, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Uçuş Testi'ni de başarıyla icra etti.

Yerli olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olma özelliği taşıyor.

2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanması planlanıyor. 

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