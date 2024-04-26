Bayraktar TB3 SİHA 305 saat havada kaldı

TB3'ün test uçuşunu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar "Türk Havacılığının Altın Çağı" ifadesini kullandı.

Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşunu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Milli SİHA, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Uçuş Testi'ni de başarıyla icra etti.

Yerli olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olma özelliği taşıyor.

2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanması planlanıyor.