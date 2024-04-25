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Savunma
TRT Haber 25.04.2024 23:08

Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı

Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşlarına hız kesmeden devam ediyor. 31'inci uçuş testini de geçen Bayraktar TB3’ün toplam uçuşu 295 saate ulaştı.

Bayraktar TB3, Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi icra etti. Testlerin tümünü başarıyla tamamlayan Milli SİHA’nın toplam uçuş saati 295 oldu.

TB3'ün 31'inci uçuş testini BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar "Türk Havacılığının Altın Çağı" ifadesini kullandı.

Bayraktar TB3 SİHA, test uçuşunu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, 20 Aralık 2023’teki uzun uçuş testinde 32 saat havada kalmış ve 5 bin 700 kilometre yol katetmişti.

Bayraktar TB3 SİHA, 26 Mart 2024'te ise Aselsan tarafından geliştirilen, dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500 ile uçmuştu.

Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu da başarıyla gerçekleştirilmişti. 

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