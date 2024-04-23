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Savunma
AA 23.04.2024 17:03

ASELSAN, EJDERHA ile elektronik harpte fark yaratacak

ASELSAN'ın ürettiği elektronik harp sistemi EJDERHA, terör örgütlerinin sıklıkla başvurduğu el yapımı patlayıcı, dron veya elektronik sistemlerin kullanımına darbe vuracak.

ASELSAN, EJDERHA ile elektronik harpte fark yaratacak
[Fotograf: AA]

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, SAHA MBA Üst Düzey Bürokrat ve Sektör Liderleri Eğitimi kapsamında yaptığı sunumda EJDERHA ile ilgili son test görüntülerini paylaştı.

Akyol'un sunumda verdiği bilgilere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve güvenlik güçleri için geliştirilen EJDERHA, elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabilecek.

EJDERHA, özel olarak tasarlanmış yönlü anten/reflektör seti kullanılarak tek darbe veya birçok darbe aracılığıyla kısıtlı bir süre boyunca yüksek güçlü elektromanyetik (EM) ışıma yapabiliyor.

Yüksek güçlü mikrodalga kaynaklarınca üretilen elektromanyetik enerji, hedef alınan elektronik cihazların çalışmasının engellenmesi, hatalı çalışmaya sevk edilmesi veya hasara uğratılarak çalışamaz hale getirilmesi amacıyla kullanılıyor.

EJDERHA, taktik sahada ve tesis giriş-çıkış alanlarında tehdit olarak sınıflandırılabilecek elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı ve hava hedeflerini, elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabiliyor. Bunun, terör örgütlerinin sıklıkla başvurduğu el yapımı patlayıcı, dron veya elektronik sistemlerin kullanımına darbe vurması amaçlanıyor.

Yeni nesil teknolojilerle konvoy koruma/intikal faaliyetleri için fark yaratan EJDERHA, taktik tekerlekli zırhlı/paletli araçlara entegre edilebilen sistemle insanlı ve insansız (uzak komutayla) kontrol edilebiliyor. Böylece saha koşullarında zengin bir kullanım senaryosu sunulmuş oluyor.

ASELSAN, elektronik harp sistemi EJDERHA'yı IDEF 2023 Fuarı'nda sergilemişti.

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