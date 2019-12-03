Dünya
Rusya'da köprünün çökme anı kamerada03 Aralık 2019 Salı 16:00 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 16:09
Rusya'da bir köprünün çökme anı araç kamerasınca kaydedildi. Olayda 2 kişi yaralandı.
Rusya'nın Orenburg kentinde köprü çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yetkililer, köprünün ağır yüklü bir tırın geçişi sonucu çöktüğünü belirtti.
Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya ilişkin cezai soruşturma başlatıldığını açıklarken, köprünün onarım işlemlerinin ise 2020 yılı içerisinde bitirileceği duyuruldu.
Kaynak: DHA
Etiketler: tır köprü kaza araç kamerası