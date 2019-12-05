İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği muz eseri, Art Basel'in Miami'de düzenlediği sanat fuarında satışa çıkarıldı.

Sanatçının üç adet ürettiği eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken, üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlendiği belirtildi.

Alıcılar çürüyen muzu değiştirebilecek

Alıcılara eserle birlikte verilen orijinallik sertifikasında eser sahiplerinin, çürüme halinde gerekli gördükleri takdirde, muzu değiştirebilecekleri söylendi.

Cattelan'ın uzun zamandır bir muz heykeli fikri üzerinde çalıştığını ifade eden, eseri satışa çıkaran Fransız sanat galerisinin sahibi Emmanuel Perrotin, şöyle konuştu:

"Önce çam sakızı reçinesiyle yapmaya çalıştı, sonra bronz yapmayı denedi ama ikisi de istediği sonucu vermedi. Sonunda gerçek bir muz kullanmanın en iyi çözüm olacağına karar verdi. Başta şaka gibi görünüyor ama sonra bir adım geriye çekilip bir daha baktığınızda bambaşka bir anlam kazanıyor."

Muzun hem küresel ticaretin sembolü hem de komedinin klasik bir aracı olduğuna dikkat çeken Perrotin, eserin bir çift anlamlılık örgüsü içinde eleştiri ile mizahı birleştirdiğini vurguladı.

"Altın klozeti" çalınmıştı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan hiciv ağırlıklı heykel ve enstelasyon çalışmalarıyla tanınıyor.

Sanatçının 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykel, eylül ayında İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı. "Amerika" adı verilen esere yaklaşık 6 milyon dolar değer biçiliyordu.

Kaynak: AA