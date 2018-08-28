Diyarbakır Şeyhandede Şelalesi serinliğiyle dikkat çekiyor

Diyarbakır'da kaplıcalarıyla ünlü Çermik'de bulunan Şeyhandede Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sıcak havadan bunalan halk, Çermik'teki Şeyhandede Şelalesi'ne giderek vakit geçiriyor.

Kuş sesleri eşliğinde şelalenin manzarasını izleyenler bir yandan da gölette yüzme fırsatı buluyor. Şelaleye Diyarbakır'ın yanı sıra çevre illerden de ziyaretçi geliyor.

Şelaleye Diyarbakır'dan gelen Ünal Aldemir, şunlardan bahsetti:

"Diyarbakır'ın, manevi atmosferiyle beraber, tarihi ve tabiat harikası olan yerleriyle keşfedilmesi gerekiyor. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevre ilçelerden buraya gelip, burada doğanın tadını çıkaran insanlar var. Bu tarz yerlerin ciddi bir tanıtıma ihtiyacı var. Böyle yerlerin Türkiye'ye tanıtılması çok güzel olur."

Arkadaşlarıyla pikniğe gelen Turan Polat da, "Burası çok güzel. Çevre il ve ilçelerden gelenler de var. Özellikle hafta sonları çok kişi geliyor. Burada insanlar mangal yakıyor, eğleniyor. Şelalesiyle burası çok güzel ve serin bir yer" dedi.

Bazı küçük bakımlarla şelalenin bir turizm merkezi olabileceğini söyleyen Harun Ak ise, şelaleyi çok beğendiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Diyarbakır'da böyle güzel yerlerin turizme kazandırılması gerekiyor. İnsanlarımız başka yerlere gitmek yerine buraya gelebilir. İmkanlar iyileştirilirse buraya daha çok insan gelir. Burası suyuyla ve ağaçlarıya çok doğal bir yer."

Kaynak: AA